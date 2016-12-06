Фото предоставлено очевидцами Авария произошла сегодня, 6 декабря, примерно в 12 часов дня в районе села Щапово на трассе Уральск-Атырау.Фото предоставлено очевидцами По словам очевидцев, водитель автомобиля марки «Шевроле Круз» не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с «Фольксваген Джетта». На место происшествия прибыло две кареты скорой помощи. Одна из них увезла пассажирку "Фольксвагена".Фото предоставлено очевидцами Как сообщили в управлении здравоохранения, в ДТП пострадало четверо человек - двое мужчин и двое женщин. На данный момент участники ДТП находятся в приемном отделении областной клинической больницы. У них легкие повреждения. В полиции пока никак не комментируют данное ДТП. Другие подробности выясняются.