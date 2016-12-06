Увольнение Рашида УТЕШЕВА никак не связано с расследованием антикоррупционной службы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". bomzhi10 Фото из архива "МГ" По словам руководителя городского отдела занятости и социальных программ Айгуль ТУКЕШЕВОЙ, директором центра адаптации для бездомных стал Курмангали БАЙГАРЖАНОВ, ранее занимавший пост акима Зачаганского поселковского округа. - Рашид УТЕШЕВ написал заявление на увольнение по собственному желанию. Это никак не связано с уголовным преследованием антикоррупционной службы. Тем более, ко мне никаких бумаг о том, что на него завели уголовное дело, не поступало, - отметила Айгуль ТУКЕШЕВА. Напомним, в центре адаптации для бомжей разгорелся скандал из-за просроченных продуктов. Тогда сотрудники центра адаптации для лиц без определенного места жительства обратились с жалобой на руководство в областную прокуратуру. Позже антикоррупционная служба возбудила уголовное дело и началось досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 189 ч. 3 п. 2 УК РК "Присвоение и растрата чужого вверенного имущества".