Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz Факт суицида местными правоохранительными органами был зафиксирован в минувшую субботу, 3 декабря. Повешенным оказался 24-летний парень, уроженец Восточно-Казахстанской области. Как рассказала корреспонденту "МГ", тело было обнаружено между гаражами. Оказалось, что парень проживал в Атырау временно. - По предварительной версии молодой человек покончил жизнь самоубийством, - сообщили в пресс-службе ДВД.