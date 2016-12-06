Сегодня, 6 декабря, в Уральске открылся аквакультурный комплекс по производству черной икры и товарной осетрины. Мощность проекта – 10 тонн черной икры и 131 тонна мяса осетрины в год. Данное производство является экспортоориентированным. Как стало известно, это первое в Казахстане производство черной икры и осетрины в условиях замкнутого водообеспечения на базе научно-технологического промышленного аквакультурного комплекса. Опытно-промышленный комплекс представляет собой полностью оснащенное технологическим оборудованием производственное помещение, включая оборудование по получению и переработке осетровой икры, инкубационный и вырастной участок. На открытии было отмечено, что производительность по своим показателям превышает производительность альтернативного рыбоводного хозяйства, основанного на выращивании осетровых в натуральных открытых водоемах, в 4 раза. Технологии, применяемые в установках замкнутого водообеспечения, позволяют обеспечить необходимый климат, который делает возможным наращивание веса рыба и ее созревание все четыре сезона в год. При таких условиях срок созревания особи осетра и ее готовность метать икру наступает за 5-7 лет, что в более чем в 2 раза короче срока созревания в натуральных условиях (12 лет). Планируется, что в рамках данного проекта будет создано 55 новых рабочих мест.