Соглашение о сотрудничестве подразумевает под собой партнерство в социальных сферах, таких как образование, здравоохранение и развития массового спорта. - В рамках предыдущего 5-летнего соглашения мы выделили около 23 миллионов долларов, начиная с 2011 года, - рассказал Николай ГОРБАНЬ. - Из последних наших достижений можно отметить строительство двух детских садов и школы, которая будет сдана в эксплуатацию во втором квартале 2017 года. Это соглашение закончилось в 2016 году и было полностью выполнено. Как отметил генеральный директор КТК, новое соглашение сроком на 5 лет подразумевает под собой участие компании в программах социального партнерства и развития здравоохранения, образования, массового спорта и помощи малоимущему населению. Напомним, трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1511 км.