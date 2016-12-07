По словам президента общественного фонда «WikiBilim» Нурбека Матжани, на сегодняшний день пользователям интернета доступно более 5000 различных онлайн-курсов. Самые популярные площадки с обучающими материалами - Coursera, EdX, Udacity. Однако, большая часть из них - на английском языке. - Технологии фундаментально трансформируют практически все сферы жизни, и образование не исключение. Благодаря технологиям, образование, как и многие другие услуги, становится персонифицированным, т.е. учитывает индивидуальные особенности каждого. Теперь учащийся сам выбирает, когда учиться, где заниматься и сколько раз ему нужно повторить пройденный материал. Все это создает благоприятную образовательную среду для тех, кто учится не ради диплома, а ради знаний, для тех, кто ориентирован не на обучение один раз и на всю жизнь, а желает совершенствоваться и развиваться постоянно. Это очень важный глобальный тренд. Теперь благодаря поддержке компании «Кселл», в Казахстане тоже появится своя площадка открытых онлайн-курсов с уникальным контентом, в том числе и на казахском языке,- отметил председатель попечительского совета ОФ «WikiBilim» Рауан Кенжеханулы. «Открытый университет Казахстана» - это онлайн-площадка с бесплатным доступом к видеолекциям преподавателей ведущих вузов страны. На первом этапе планируется запуск 10 курсов по телекоммуникации. Также на портале в открытом доступе будет размещена специализированная литература, которая используется при подготовке данных курсов их разработчиками. При этом более 80% лекционного материала будет представлено на государственном языке. В дальнейшем количество специализированных курсов может быть увеличено. Разработчики «Открытого университета Казахстана» обещают пользователям набор самых передовых функций для подобных площадок – интуитивный интерфейс, удобный видеоплейер (с субтитрами на разных языках), личный кабинет слушателей курсов, профайлы университетов и лекторов, тестовые задания и конспекты. Сам проект будет реализован на основе платформы Open edX, разработанной тандемом ведущих мировых университетов - Гарвардского университета и Массачусетского технологического института. Партнерскими вузами казахстанского Открытого университета стали такие авторитетные высшие учебные заведения, как КазНИТУ им. К.Сатпаева, КБТУ, Almaty Management University, Университет имени Сулеймана Демиреля, а также такие научно-исследовательские институты, как Институт математики и математического моделирования и Институт языкознания им. А.Байтурсынова. - Как телекоммуникационная компания мы заинтересованы в том, чтобы на рынке появлялись высококвалифицированные специалисты, в том числе и в тех областях, с которым сопряжена наша деятельность. Мы уверены, что этот проект заинтересует не только абитуриентов и студентов ВУЗов, но и практикующих разработчиков в сфере IT и телекоммуникаций. Надеемся, что кому-то эти курсы помогут быстрее определиться с выбором будущей профессии. Также этот портал сможет стать отличной площадкой для получения дополнительного образования для людей с ограниченными возможностями, а также для жителей удаленных районов страны, которые по тем или иным причинам не могут получать высшее образование, - подчеркнула руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл» Наталья Еськова. Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. На правах рекламы.