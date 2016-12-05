Ждем Вас по адресам: 1. Мясная лавка– рынок «Аяжан» (пр. Абулхаир хана) 2. Рынок «Аяжан», – мясной павильон, бутик 5 3. Рынок «Женис», бутик 142 (6 мкрн.) 4. Мясная лавка – рынок «Султан» (ост.Фабрика Диана) 5. Мясная лавка – пос. Зачаганск (рядом с аптекой Талап) 6. Мясная лавка – пос. Плодоовощной (конечная ост. 39 маршрута, рядом с аптекой Талап) 7. Рынок Алтын–Алма (напротив ворот №5) Справки по телефону: 8 777 182 69 22

Продукты торговой марки «Ясные зори» давно покорили жителей нашего города, и это не удивительно, так как именно в этой торговой сети вы можете купить действительно свежую и экологически чистую мясную продукцию по доступной цене. Со слов официального представителя ТМ «Ясные зори» Дмитрия Марченко, продукция представлена широким ассортиментом – это и мясо птицы, свинина, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы. Вся продукция поставляется в Уральск напрямую с завода агропромышленного холдинга «БЗЭРК–Белгранкорм» еженедельно небольшими партиями, что гарантирует свежесть продуктов. – Как известно, залог здоровья – это правильное питание, поэтому мы предлагаем только качественную продукцию, хотим обеспечить каждого покупателя только свежими и экологически чистыми продуктами питания по доступным ценам, – поясняет Дмитрий Марченко. – Мы гордимся качеством той продукции, которую реализуем. Нашу курицу ничем не обрабатывают и не накачивают для увеличения массы. Вся продукция сертифицирована, для ее производства используется мясо птиц и туши КРС, вскормленных на собственных полях завода и выращенных с соблюдением всех стандартов и норм. Продукция ТМ «Ясные зори» появилась на рынке Уральска всего 2,5 года назад, но уже прочно завоевала гастрономические вкусы рядовых потребителей. Именно возле фирменных мясных лавок всегда можно увидеть, как многие уральские домохозяйки деловито выбирают, что же они приготовят своему семейству на ужин, обед или возьмут про запас. – Мне очень нравится продукция марки «Ясные зори», – говорит покупательница Наталья ПЛАТИЦЫНА. – Специально сюда приезжаю с района «Меховой», так как у нас такой торговой точки нет. А тут такой огромный выбор: разные полуфабрикаты, тушки цыплят–бройлеров, свинина, колбасные изделия. Моя семья обожает курицу, поэтому для меня тут «куриный рай»: уже брала окорочок с косточкой и без косточки, бедрышки и голень, грудку, крылышки, филе, субпродукты и еще много чего. Очень нравятся свиные стейки, обязательно беру котлетки «Орловские», «Нежные». А самое главное, покупая эту продукцию, я спокойна – все отличного качества. Курица пахнет свежей курицей, а не химией, котлеты сочные и мягкие, а не безвкусные. Спасибо за качество и заботу. Предпочтение этой продукции отдали шеф–повара одних из лучших ресторанов города, таких как, например, "Салтанат Сарайы" и "Керемет". В планах предпринимателя начать в скором времени поставку в Уральск и новой линейки продукции сертификата Халяль. – Мы заботимся о наших покупателях, учитываем предпочтения и стараемся разнообразить ассортимент, а также часто проводим акции и предоставляем скидки. Это прекрасная возможность купить вкусные и качественные мясные продукты и при этом существенно сэкономить. Учитесь жить здорово и экономно, приходите к нам за покупками, – пригласил уральцев Дмитрий МАРЧЕНКО.На правах рекламы.