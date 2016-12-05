Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, 9 ноября Верховный суд удовлетворил кассационный протест генерального прокурора, внесенный по представлению прокуратуры области об отмене судебных актов местных судов. Как выяснилось, они необоснованно удовлетворили иск ДУСКАЛИЕВОЙ к ГУ «Западно-Казахстанский Департамент государственного имущества и приватизации», ГУ «Департамент Комитета национальной безопасности по ЗКО», УНДАГАНОВУ и ГУ «Департамент юстиции по ЗКО» об освобождении из-под ареста маломерного судна - катера. - Верховным судом производство по гражданскому делу прекращено, поскольку нарушена подсудность дела. Арест на указанный катер наложен в рамках уголовного дела, по которому имеется вступивший в законную силу приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области от 17 февраля 2014 года, - рассказали в пресс-службе. Приговор экс-начальнику управления физической культуры и спорта по ЗКО Муслиму УНДАГАНОВУ был вынесен 17 февраля 2014 года. Он был приговорен к лишению свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества. Среди конфискуемого имущества были дома, земли, машины, также катера и снегоходы. Ундаганова и его подельников также обязали восстановить ущерб государству на сумму более 124 миллионов тенге.