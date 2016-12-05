Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Шалгайского сельского округа Талгата КАНТЕМИРОВА, парень проработал в акимате более двух лет. - Меня назначили акимом всего 10 дней назад, и с ним мы проработали совсем мало, - пояснил сельский аким. - 2 декабря водитель не вышел на работу, мы стали его искать. В итоге тело обнаружил двоюродный брат в его доме. В поселке у него много родственников, но парень жил один. Он был очень культурным и добрым, без вредных привычек. 4 декабря его похоронили в нашем поселке. В ДВД ЗКО пока никак не комментируют случившееся. В поселке Шалгай проживают более 700 человек.