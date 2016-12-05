Фото со страницы сообщества Атырау комек в Facebook Мать с детьми сейчас снимает угол в двухкомнатном общежитии, но и оттуда ее грозятся выгнать. По словам представителей благотворительного фонда "Атырау Комек", безработный супруг Гульмиры МУСИНОЙ выгнал женщину с детьми на улицу. Родственников у многодетной мамы не оказалось. - Сейчас мой бывший муж не работает, так что даже алименты на детей я не могу получить. Из-за того, что детей не с кем оставить, я не могу выйти и оформить пособия на новорожденного ребенка, мы даже свидетельство рождении еще не получили, - рассказывает Гульмира МУСИНА. По словам женщины, она обращалась в Дом мамы, но там ей заявили, что принимают лишь матерей с одним ребенком, примут и ее, если она определит старших детей в дом-интернат и придет жить лишь с младенцем. Но Гульмира отказалась от предложения, потому что оставлять в интернате старших не пожелала. Накануне многодетную мать навестили прокуроры. В рамках социального проекта, инициированного городской прокуратурой, скитающейся по квартирам женщине пообещали оказать материальную помощь, а также содействовать в поиске жилья. - Прокуроры совместно с социальной службой навестили эту женщину 2 декабря. Один ребенок сильно простыл и кашлял. Мы вызвали участкового врача, купили лекарства. Семья в бедственном положении, у них не было даже хлеба, - рассказали в пресс-службе городской прокуратуры. В настоящее время принимаются меры по размещению семьи в Центре реабилитации и адаптации лиц без определенного места жительства. После чего в рамках социального проекта для матери с четырьмя детьми начнутся поиски недорого жилья в общежитии.