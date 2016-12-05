Фото из архива "МГ" Из-за обильного снегопада коммунальщики Уральска в выходные работали в усиленном режиме. Как сообщил руководитель ТОО «Жайык Таза Кала» Болат АМИРГАЛИЕВ, в выходные дни из Уральска было вывезено более четырех тысяч кубов снега. На улицах города было задействовано 47 единиц снегоочистительной техники, из них 30 "КамАЗов", 14 погрузчиков и 3 автогрейдера. В уборке снега были задействованы более 280 человек.