Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, 25 октября 2016 года прокурором Теректинского района было возбуждено 4 дела об административном правонарушении на 4 лиц за неисполнение судебных решений о взыскании задолженности и алиментов. Материалы направлены в суд, должники признаны виновными и арестованы. К примеру, в отношении Курманова за неисполнение акта специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО от 6 апреля 2015 года о взыскании в доход государства 500 тысяч тенге прокурором составлен административный материал по статье 669 КоАП РК, после чего судом он признан виновным и арестован на 2 суток. Как отметили в прокуратуре, после привлечения неплательщиков к ответственности, они активнее стали погашать задолженности.