Иллюстративное фото с сайта lifehacker.ru Уже через несколько недель – в конце декабря 2016 года приложение WhatsApp станет недоступным для старых смартфонов. Такое заявление сделала пресс-служба мессенджера. К концу года WhatsApp станет недоступным для аппаратов, находящихся под управлением операционных систем Android, Windows и iOS. Причиной этого решения стало то, что старые платформы в дальнейшем просто не смогут справляться с готовящимися обновлениями в сервисе, потому значительно проще переориентироваться на современные смартфоны. Уточняется, что сервисом не смогут пользоваться обладатели устройств, которые управляются такими операционными системами, как Android 2.12.2, Windows Phone 7, а также iPhone 3GSiOS6. А уже в июне 2017 года поддержки мессенджера лишатся обладатели BlackBerry, а также Nokia с фирменными платформами Symbian S40 и S60.