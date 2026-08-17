В Казахстане стартовал прием заявок на бесплатное обучение по IT-специальностям

Принять участие в отборе могут граждане от 18 до 45 лет.

В Казахстане начался прием заявок на участие в программе Tech Orda от Astana Hub, реализуемой при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Программа дает возможность казахстанцам освоить востребованные цифровые профессии.

Принять участие в отборе могут граждане от 18 до 45 лет. На выбор доступны такие направления, как искусственный интеллект, кибербезопасность, разработка программного обеспечения, анализ данных, Cloud & DevOps, GameDev, продуктовый менеджмент, UI/UX-дизайн и другие.

Участникам предоставляются государственные ваучеры на оплату обучения: до 500 000 тенге для офлайн-формата и до 400 000 тенге для онлайн- или гибридного обучения в аккредитованных школах.

Как отмечается, выпускники программы успешно трудоустраиваются в ведущие компании страны, а их средняя заработная плата достигает 725 тысяч тенге.

Подать заявку и ознакомиться с полным списком учебных заведений можно на платформе Astana Hub до 7 сентября.