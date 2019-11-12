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Происшествия

Toyota Camry угнали «покупатели» в Атырау

Жители Атырау уверили владельца, что хотят купить машину, но потом угнали ее, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции Атырауской области рассказали, что на днях житель города, планировавший продать автомашину марки Toyota Camry-50, в одночасье стал жертвой двух неизвестных мужчин. Двое парней 22 и 24 лет под видом покупателей в назначенное время прибыли в микрорайон «Новостройка». При встрече злоумышленники под предлогом покупки автомобиля попросили у владельца протестировать езду на нем. И, сев за руль, скрылись в неизвестном напра
gorod
Toyota Camry угнали «покупатели» в Атырау
Жители Атырау уверили владельца, что хотят купить машину, но потом угнали ее, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции Атырауской области рассказали, что на днях житель города, планировавший продать автомашину марки Toyota Camry-50, в одночасье стал жертвой двух неизвестных мужчин. Двое парней 22 и 24 лет под видом покупателей в назначенное время прибыли в микрорайон «Новостройка». При встрече злоумышленники под предлогом покупки автомобиля попросили у владельца протестировать езду на нем. И, сев за руль, скрылись в неизвестном направлении. - Оперативным дежурным полиции сразу был введен план «Перехват». Угнанное авто было обнаружено в течение 20 минут после поступления звонка в полицию. В отношении задержанных покупателей- угонщиков начато досудебное расследование по ст.200 ч.2 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", - отметили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
автомобиль угон

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