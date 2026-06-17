На заседании мажилиса заявили о падении покупательской активности и необходимости масштабной трансформации крупных торговых объектов страны.

Депутат Азат Перуашев поднял проблему снижения посещаемости торгово-развлекательных центров на заседании мажилиса. По его словам, владельцы и арендаторы моллов в Астане, Шымкенте, Караганде, Семее и Уральске массово заявляют о резком падении покупательской активности, что ставит под угрозу доходы розничной торговли и арендного бизнеса.

- Одной из проблем, по мнению заявителей, является исключение аренды торговых помещений из списка ОКЭД, применяющих специальный налоговый режим, - сообщил Азат Перуашев.

Депутат подчеркнул, что сектору необходима глубокая модернизация, и призвал Министерство торговли и интеграции оказать содействие в этом процессе, "не дожидаясь полной атрофии данного бизнеса".

- Для сохранения финустойчивости ТРЦ потребуется трансформация в досуговые и развлекательные комплексы с детскими и спортивными зонами, аттракционами, фитнес-центрами, оздоровительными и образовательными заведениями, компьютерными клубами, фудкортами и т.д. Однако, это требует больших затрат и масштабной реконструкции, - пояснил он.

Чтобы помочь собственникам коммерческой недвижимости пережить период переформатирования зданий, парламентарий предложил правительству запустить программы доступного кредитования и временно снизить налоговую нагрузку на объекты, затеявшие модернизацию.