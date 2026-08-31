Требования к прическам в школах возмутили уральских родителей

В редакцию "МГ" поступают звонки от возмущенных родителей по поводу школьных памяток, которые рассылают в родительских чатах педагоги. В них прописаны требования к школьной форме, обуви, внешнему виду и прическам учеников. С формой и обувью родители согласны, однако правила относительно причесок считают слишком строгими. Согласно памятке, девочкам разрешены только три варианта прически - высокий хвост, коса и пучок. Для мальчиков предусмотрен один вариант. Также в памятке указаны запреты на ношение аксессуаров, макияж, накрашенные ногти и окрашенные волосы.

- В школьном чате нам прислали памятку о том, какая у детей должна быть прическа. Я возмущена! Мы что, в Северной Корее?! Кто дал право школе выбирать прическу? С формой все понятно, и против нее я ничего не имею, но с прической я категорически не согласна. Во-первых, это возможность самовыражения (я не говорю про цвет, пусть запрещают красить), педагоги как никто должны знать, что подросткам это необходимо. Во-вторых, есть и эстетическая часть. Что делать тем, у кого оттопыренные уши? Я сама этим страдала и как могла волосами прикрывала уши. В-третьих, не у всех родителей есть возможность собирать детей в школу, многие школьники уходят сами. Как девочка должна собрать пучок или заплести косы?! - возмущается мама школьницы Алия.

В управлении образования ЗКО пояснили, что прически на памятках показаны только для примера. При этом приходить на занятия с окрашенными волосами и макияжем запрещено.