Требуется сотрудник в салон отделочных материалов «Kerasol»

В связи с расширением салона керамической плитки и сантехники «Kerasol» компании требуется менеджер по продажам. Требования к соискателю: • Опыт работы в сфере продаж; • Грамотная речь; • Умение работать в команде; • Знание ПК. Работать у нас интересно и выгодно! Обращаться по адресу: г. Уральск, ул. Шолохова, 13Д, ТД «Palladium». Тел.: +7 705 163 54 15 На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.