Три гостиницы планируют построить до конца года в ЗКО

Сегодня, 24 февраля, в областном акимате прошло совещание по привлечению инвестиций в регион. По словам руководителя управления предпринимательства и индустриального развития ЗКО Нуржана Утепбаева, для привлечения инвестиций в регион на 2025-2029 годы сформирован пул из 59 проектов стоимостью 2,3 триллиона тенге. Планируется создание девяти тысяч новых рабочих мест. В этом году предприниматели намерены ввести в эксплуатацию 25 проектов стоимостью 44,5 миллиарда тенге с 769 новыми рабочими местами.

Среди них Нуржан Утепбаев выделил строительство четырех гостиниц, две из которых строятся в Аксае. Так, ТОО «ПСП Серик» намерено построить гостиницу на 108 номеров стоимостью 7 миллиардов тенге, а ТОО «Аксайгазсервис» реализует аналогичный проект на 39 номеров на 1,3 миллиарда тенге в городе Аксай. Еще две гостиницы на 105 и 51 номер строятся в Уральске. Проект реализуют ТОО «UralskOfficе» и ТОО West Plaza. Стоимость проектов составляет 6,9 миллиарда и 1,3 миллиарда тенге соответственно.

Кроме того, в регионе строятся предприятия по производству сухих смесей, оптово-распределительный центр, алюминиевых проводов, 5 молочно-товарных ферм, бытовой химии, маслозавод и четвертая макаронная фабрика.

Ещё одним крупным инвестиционным проектом является строительство овощехранилища мощностью 12 тысяч тонн. Стоимость составляет почти 3 миллиарда тенге. Инвестор в лице «Орал агро» заверил, что это будет самое большое овощехранилище в Уральске, которое закроет все потребности города. На предприятие предусмотрены не только помещения для хранения овощей, но и для хранения фруктов, их фасовки, упаковке.

Аким области Нариман Турегалиев останавливаясь на каждом проекте, отметил, что предпринимателям вся поддержка со стороны госорганов будет оказана.

– Наша задача - помочь нашим предпринимателям, так как любой проект предусматривает создание рабочих мест и поступление налогов. Что для города, что для области это сплошные плюсы. Всем акимам районов и города поручаю держать вопрос на контроле, - сказал Нариман Турегалиев.

Ранее мы писали о том, что предприниматели ЗКО на встрече с рабочей группой из профильных министерств озвучили свои опасения по поводу предстоящих изменений в налоговом кодексе.

