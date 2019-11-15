Три убийства совершили подростки в Актюбинской области

Чаще всего преступления совершают учащиеся колледжей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 14 ноября в «Центре творчества» начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов обсудил с директорами школ, руководителями колледжей и представителями родительских комитетов проблемы подростковой преступности и профилактику детского дорожного травматизма. Главный полицейский области отметил, что бороться с подростковой преступностью нужно сообща, полиции, органам образования и непосредственно самими родителями. Воспитание должно начинаться с семьи. Начальник УМПС ДП Актюбинской