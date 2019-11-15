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Происшествия

Три убийства совершили подростки в Актюбинской области

Чаще всего преступления совершают учащиеся колледжей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 14 ноября в «Центре творчества» начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов обсудил с директорами школ, руководителями колледжей и представителями родительских комитетов проблемы подростковой преступности и профилактику детского дорожного травматизма. Главный полицейский области отметил, что бороться с подростковой преступностью нужно сообща, полиции, органам образования и непосредственно самими родителями. Воспитание должно начинаться с семьи. Начальник УМПС ДП Актюбинской
Дана Рахметова
Три убийства совершили подростки в Актюбинской области
Чаще всего преступления совершают учащиеся колледжей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
14 ноября в «Центре творчества» начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов обсудил с директорами школ, руководителями колледжей и представителями родительских комитетов проблемы подростковой преступности и профилактику детского дорожного травматизма. Главный полицейский области отметил, что бороться с подростковой преступностью нужно сообща, полиции, органам образования и непосредственно самими родителями. Воспитание должно начинаться с семьи. Начальник УМПС ДП Актюбинской области привел собравшимся неутешительную статистику. По его словам в области несовершеннолетними совершено 112 преступлений, из них три убийства, 7 случаев нанесения телесных повреждений и одно вымогательство. Преступления совершены 28 учащимися средних школ, 63 студентами колледжей и 4 студентами вузов. Руководитель областного управления образования Ляззят Оразбаева согласилась с начальником полиции и сообщила, что данная проблема не только правоохранительных органов, органов образования, но и родителей.
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