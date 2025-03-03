Три знака зодиака ждет приятный сюрприз на этой неделе

Вас может порадовать сюрприз от близкого человека.

Рак

Вас может порадовать сюрприз от близкого человека — возможно, это будет знак внимания, которого вы давно ждали. Вероятные неожиданные хорошие новости, связанные с семьей или домом.

Весы

На этой неделе вы получите неожиданный комплимент или поддержку, которая поможет вам поверить в себя. Не исключен и материальный сюрприз, который улучшит ваше настроение.

Стрелец

Это может быть неожиданная встреча с человеком из прошлого или предложение, связанное с вашими увлечениями или карьерой. Удача будет на вашей стороне, если вы останетесь открытыми и активными.

Ранее были названы три знака зодиака поменяют работу этой весной.