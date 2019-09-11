С начала года в нашей области 54 ребенка заболели корью. Стр. 6 Как отметили День города в Уральске, читайте на страницах 8-9 Жители Зачаганска собрались у акимата, чтобы рассказать о проблеме, связанной с городской свалкой. Стр. 31 Детский психолог на простых и понятных примерах рассказал, как родители могут понять, что их ребенок стал участником травли. Стр. 10-11 В Уральске дети продолжаются учиться в школе, которую должны были снести. Стр. 2 Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку. Стр. 13. Каша - сила наша! Три рецепта вкусных каш. Стр. 25 В ЗКО предложили ужесточить контроль за инватакси. Стр. 30 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.