Целый город под водой: археологи обнаружили затерянный мир возрастом 140 тысяч лет

У побережья индонезийского острова Ява археологи обнаружили следы древней территории, которая около 140 тысяч лет назад находилась над водой. Тогда на месте современного морского пролива простирались речные долины, открытые равнины и леса. Здесь жили представители вида Homo erectus, а в окрестностях обитали слоны, носороги, бегемоты, крокодилы и другие крупные животные.

О находке сообщили исследователи, опубликовавшие результаты работы в научном журнале Quaternary Environments and Humans. Обнаруженные материалы позволили восстановить картину жизни на территории, которая сегодня скрыта под морем, передает МойГород.

Что нашли на морском дне

Следы древнего мира обнаружили под Мадурским проливом неподалёку от современного индонезийского города Сурабая. Среди находок оказались фрагменты человеческих черепов и более 6 тысяч окаменевших останков позвоночных животных.

Фото: Canva

Исследователи смогли определить не менее 36 видов. Среди них были слоны, носороги, крупные быки, бегемоты, крокодилы, комодские вараны и речные акулы.

Особый интерес представляют человеческие останки. По форме найденных фрагментов черепов учёные предположили, что они принадлежали Homo erectus — одному из древних видов людей, представители которого жили в Азии на протяжении длительного периода.

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Необычность открытия заключается в том, что все эти свидетельства существования древней экосистемы находились под водой. Когда-то здесь была обширная территория с разнообразными природными условиями, где могли одновременно обитать древние люди и многочисленные виды крупных животных.

Когда-то здесь текли реки и простирались равнины

Сегодня Мадурский пролив разделяет острова Ява и Мадура. Однако около 140 тысяч лет назад география региона выглядела совершенно иначе.

Фото: Canva

В плейстоцене уровень мирового океана был значительно ниже современного — примерно на 100 метров. Из-за этого большие участки суши, которые сегодня находятся под водой, были частью материка. Ява входила в обширную территорию, известную как Сундаленд, которая соединяла острова Юго-Восточной Азии с материковой частью региона.

На месте нынешнего пролива находились травянистые равнины, речные долины и прибрежные леса. Через эту территорию протекала древняя река Соло, русло которой проходило по участкам, впоследствии затопленным морем.

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Именно такая природная среда обеспечивала условия для существования многочисленных животных и древних человеческих популяций.

Интересно, что окаменелости обнаружили не в ходе целенаправленной археологической экспедиции. Их подняли со дна во время дноуглубительных работ, проводившихся в 2014–2015 годах. Позже специалисты изучили материалы и установили их научную ценность.

Для определения возраста отложений исследователи применили метод оптически стимулированной люминесценции. Он позволяет оценить, сколько времени прошло с момента последнего воздействия солнечного света на минеральные частицы. Полученные результаты показали, что возраст отложений составляет примерно 162–119 тысяч лет, а найденные останки относятся ориентировочно к периоду 140 тысяч лет назад.

На костях нашли возможные следы охоты

Помимо останков древних людей и животных, исследователи обнаружили ещё одну важную деталь. На некоторых костях сохранились характерные следы разрезов, которые могли появиться в результате обработки туш.

Фото: Canva

По мнению специалистов, древние люди могли разделывать животных, в том числе извлекать костный мозг. Это свидетельствует о том, что представители Homo erectus, вероятно, использовали животных в качестве источника пищи и могли заниматься охотой.

Дополнительный интерес вызвал возраст обнаруженных животных. Среди останков преобладали взрослые особи, тогда как следов старых животных оказалось значительно меньше. Такая особенность может указывать на выборочную охоту, при которой древние люди предпочитали определённые категории животных.

Однако исследователи пока не могут однозначно установить, кто именно оставил следы на костях. Также остаётся открытым вопрос, связана ли обнаруженная деятельность непосредственно с Homo erectus или с другими древними обитателями региона.

Находка расширяет представления о расселении Homo erectus

До этого останки Homo erectus на Яве обнаруживали преимущественно в других известных археологических районах острова. Новые материалы показывают, что территория обитания этих древних людей могла быть значительно обширнее.

Исследователи предполагают, что представители Homo erectus могли перемещаться по равнинам Сундаленда, используя речные долины и другие природные территории. Это позволяет по-новому взглянуть на их образ жизни, способы добывания пищи и взаимодействие с окружающей средой

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При этом значительная часть древней истории Юго-Восточной Азии до сих пор может оставаться скрытой под морским дном. Изменение уровня океана на протяжении тысячелетий привело к затоплению огромных территорий, где когда-то жили люди и животные.

Обнаруженные человеческие останки сейчас хранятся в Геологическом музее в индонезийском городе Бандунг.

Таким образом, находка под Мадурским проливом позволила исследователям заглянуть в прошлое региона и восстановить существование целой экосистемы, исчезнувшей под водой. Более того, она показала, что морское дно может хранить важные свидетельства жизни древних людей, которые ещё предстоит обнаружить.