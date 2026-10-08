Туманы и перепады температур ожидают жителей западного Казахстана 9 октября

9 октября на западе Казахстана синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, утренние туманы и контраст ночных и дневных температур.

По данным РГП "Казгидромет", в пятницу, 9 октября, в Западно-Казахстанской области и Уральске ночью и утром ожидается туман. Осадков не будет, переменная облачность; температура ночью +2...+4 °C, днем +18...+20 °C.

В Мангистауской области туман прогнозируется на юге, западе и в центре. В Актау ночью и утром также туман, без осадков; температура ночью +13...+15 °C, днем +22...+24 °C.

В Атырауской области утренний туман ожидается на западе и юге. Без осадков, переменная облачность; температура ночью +9...+11 °C, днем +24...+26 °C.

В Актюбинской области туман накроет запад и север региона, включая Актобе. Ожидается переменная облачность без осадков; температура ночью +3...+5 °C, днем +14...+16 °C.