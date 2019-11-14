Твердое покрытие сделают к селу Бурлинского района

Покрытие будет сделано к селу Жарсуат Бурлинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Село Карачаганак входит в состав Жарсуатского сельского округа Бурлинского района. Небольшой населенный пункт. Здесь всего 70 дворов и проживает 180 человек, в основном пенсионеры. Есть начальная школа, Дом культуры, сельская библиотека и ФАП. В распутицу центральная грунтовая дорога превращается в месиво. Невозможно не проехать, не выехать на основную трассу. Благодаря участию ТОО "AZIY NEFTEGAZ SERVIS" в лице директора Армата Кушанова были проведены ремонтные работы на сумму в 12 млн тенге.