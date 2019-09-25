Врачи выявили у 8-летнего мальчика из Уральска четвертую стадию злокачественной опухоли мозга. Стр. 31 40-летний мужчина искупался нагишом в фонтане. Что его подтолкнуло на это, читайте на странице 3 Уральцы перевозили труп женщины в сумке под видом сайгачьего мяса. Стр. 2 В Уральске проходит суд над бывшим зампредом КУИС Бекбулатом Туремуратовым, который обвиняется в халатности. Стр.30 Для производителей и импортёров пластиковых пакетов могут ввести утилизационный сбор, а потом и вовсе могут ввести запрет на их продажу. Стр. 13 ТОО "Батус су арнасы" вернули в управление государства. Стр. 2 Как в нашей стране начисляются отпускные. Стр. 10 В ЗКО продолжают использовать учителей и врачей для ремонта зданий. Стр. 3 Правда и мифы о брекетах. Стр. 16 Рецепты самых вкусных маффинов. Стр. 25 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.