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Социум

У жительницы Атырау случился анафилактический шок из-за супа со специями

Сильную аллергическую реакцию у 71-летней жительницы Атырау вызвал суп со специями и приправами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, 29 марта на пульт 103 Атырауской областной станции скорой медицинской помощи поступил вызов от родных местной жительницы. Пожилая женщина пожаловалась на аллергию и одышку. - Бригада СМП в составе двух фельдшеров прибыла по вызову в течение 6 минут. При осмотре у пациентки отмечались отечность лица, мраморность кожных покровов, холодный липкий пот, акроцианоз. Женщина рассказала, чт
Арайлым Усербаева
У жительницы Атырау случился анафилактический шок из-за супа со специями
Сильную аллергическую реакцию у 71-летней жительницы Атырау вызвал суп со специями и приправами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
37 новых реанимобилей закупили для станции скорой помощи ЗКО
37 новых реанимобилей закупили для станции скорой помощи ЗКО
По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, 29 марта на пульт 103 Атырауской областной станции скорой медицинской помощи поступил вызов от родных местной жительницы. Пожилая женщина пожаловалась на аллергию и одышку. - Бригада СМП в составе двух фельдшеров прибыла по вызову в течение 6 минут. При осмотре у пациентки отмечались отечность лица, мраморность кожных покровов, холодный липкий пот, акроцианоз. Женщина рассказала, что поела суп со специями и приправами. Прибывшая на вызов бригада, оценив тяжесть состояния больной, сразу приступила к оказанию экстренной медицинской помощи. Скорость возникновения анафилактического шока — от нескольких секунд или минут до 5 часов от начала контакта с аллергеном. В этом случае аллергеном была приправа со специями. Основным осложнением является летальный исход при промедлении с оказанием помощи. При своевременных мероприятиях возможно полное излечение от шока, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области. Благодаря своевременно определённому диагнозу и оказанию квалифицированной помощи пациентку оперативно доставили в приемное отделение Атырауской областной больницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
аллергия

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