У жительницы Атырау случился анафилактический шок из-за супа со специями

Сильную аллергическую реакцию у 71-летней жительницы Атырау вызвал суп со специями и приправами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, 29 марта на пульт 103 Атырауской областной станции скорой медицинской помощи поступил вызов от родных местной жительницы. Пожилая женщина пожаловалась на аллергию и одышку. - Бригада СМП в составе двух фельдшеров прибыла по вызову в течение 6 минут. При осмотре у пациентки отмечались отечность лица, мраморность кожных покровов, холодный липкий пот, акроцианоз. Женщина рассказала, чт