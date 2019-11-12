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Происшествия Социум

УАЗ врезался в жилой дом в Уральске (фото)

УАЗ является санитарным транспортом поселка Жалпактал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 12 ноября, около 19.00 на перекрестке улиц Курмангазы и Карева столкнулись автомашина УАЗ и "Опель". Стоит отметить, что автомашина УАЗ была с надписью "медицинская служба". Как именно произошло ДТП - неизвестно. Однако после удара УАЗ врезался в частный жилой дом. - Мы все были дома, когда машина врезалась в наш дом. Послышался жуткий грохот, дом "тряхнуло". Первой на улицу выбежала супруга, я побежал за ней. Водитель был весь в крови, еще были девушки, одной из которых было очень плохо
Арайлым Усербаева
УАЗ врезался в жилой дом в Уральске (фото)
УАЗ является санитарным транспортом поселка Жалпактал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 12 ноября, около 19.00 на перекрестке улиц Курмангазы и Карева столкнулись автомашина УАЗ и "Опель". Стоит отметить, что автомашина УАЗ была с надписью "медицинская служба". Как именно произошло ДТП - неизвестно. Однако после удара УАЗ врезался в частный жилой дом. - Мы все были дома, когда машина врезалась в наш дом. Послышался жуткий грохот, дом "тряхнуло". Первой на улицу выбежала супруга, я побежал за ней. Водитель был весь в крови, еще были девушки, одной из которых было очень плохо, она дышать не могла, а вторая была в шоковом состоянии. Мы вызвали скорую, она приехала минуты через три, всех забрали врачи, - рассказал хозяин дома Владимир. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, автомашина УАЗ является санитарным транспортом поселка Жалпактал. – Водитель, две медсестры и завхоз днем приехали по работе в Уральск. В результате ДТП они получили травмы различной степени тяжести. 21-летняя медсестра получила ушибы мягких тканей голени, 42-летний водитель предварительно получил закрытую черепно-мозговую травму. У 33-летней медсестры ушиб шейного отдела позвоночника. Еще один 40-летний мужчина также получил черепно-мозговую травму. Все пострадавшие доставлены в областную многопрофильную больницу, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что на месте до сих пор работают полицейские. ДТП обещали прокомментировать позже. Напомним, 11 ноября в 22.30 на пересечении улиц Кокчетавская и Махамбета акына машина скорой помощи столкнулась с автомобилем "Лада Гранта". "Лада Гранта" двигалась по главной улице. 35-летний водитель скорой, не уступив дорогу, допустил столкновение с легковым авто. В результате ДТП скорая перевернулась. 13 ноября в 10.27 новость обновлена. В пресс-службе департамента полиции ЗКО заявили, что 12 ноября ими была допущена ошибка и неверно названа марка авто. С автомашиной УАЗ столкнулась машина марки "Митсубиси", а не "Опель", как было заявлено ранее. – "Митсубиси" двигалась по улице Карева и на пересечении с улицей Курмангазы водитель, не уступив дорогу, допустил столкновение с автомашиной УАЗ. От удара УАЗ врезался в жилой дом, - сообщили полицейские.
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ДТП медсестра

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