УАЗ врезался в жилой дом в Уральске (фото)

УАЗ является санитарным транспортом поселка Жалпактал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 12 ноября, около 19.00 на перекрестке улиц Курмангазы и Карева столкнулись автомашина УАЗ и "Опель". Стоит отметить, что автомашина УАЗ была с надписью "медицинская служба". Как именно произошло ДТП - неизвестно. Однако после удара УАЗ врезался в частный жилой дом. - Мы все были дома, когда машина врезалась в наш дом. Послышался жуткий грохот, дом "тряхнуло". Первой на улицу выбежала супруга, я побежал за ней. Водитель был весь в крови, еще были девушки, одной из которых было очень плохо