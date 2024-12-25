Участок дороги в ЗКО закрыли из-за непогоды

«Казавтожол» призывает автомобилистов быть предельно внимательными на трассах, особенно в условиях ограниченной видимости и скользкого покрытия. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и, при возможности, отложить дальние поездки.

«Казавтожол» предупредил водителей о сложных погодных условиях на участке автодороги в Западно-Казахстанской области.

- 25 декабря 2024 года в 10:30 в связи ухудшением погодных условий в ЗКО вводится ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги республиканского значения «Казталовка - Жанибек - граница Российской Федерации», - говорится в сообщении.

По данным компании, ориентировочное время открытие движения - 25 декабря 2024 года в 17:00 часов.

«Казавтожол» призывает автомобилистов быть предельно внимательными на трассах, особенно в условиях ограниченной видимости и скользкого покрытия. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и, при возможности, отложить дальние поездки.