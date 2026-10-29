Ученые обнаружили яйца динозавров с эмбрионом внутри

Палеонтологи исследовали необычное яйцо динозавра возрастом около 190 миллионов лет, обнаруженное в Китае. Внутри окаменелости сохранились кости эмбриона, а сама оболочка оказалась настолько тонкой и мягкой, что по своим свойствам напоминала кожу. Находка помогает ученым лучше понять, как менялись яйца динозавров в процессе эволюции, передает МойГород

Об этом сообщает The Daily Galaxy.

Находку изучили спустя годы после обнаружения

Окаменелость обнаружили еще в 2008 году недалеко от города Луфэн в китайской провинции Юньнань. Однако подробно исследовать ее удалось значительно позже — благодаря современным методам сканирования, которые позволили изучить внутреннее строение яйца, не повреждая образец.

Фото: Diego Pol

Находка получила название Dawa bianxingdan, что переводится как «деформированное яйцо Дава». Ее возраст оценивается примерно в 190 миллионов лет. По данным публикации, это одно из важнейших свидетельств раннего этапа эволюции яиц динозавров с сохранившимся эмбрионом.

Исследователей особенно удивило строение оболочки. В отличие от современных куриных яиц, прочность которых во многом обеспечивает минерализованная скорлупа, у древней окаменелости минеральный слой был чрезвычайно тонким. Основную часть оболочки составляли мягкие защитные мембраны, поэтому яйцо могло легко деформироваться.

Что обнаружили внутри яйца

С помощью микрокомпьютерной томографии ученые под руководством Ди Чжиюна из Хэбэйского университета получили трехмерные изображения внутренней структуры окаменелости. Исследование позволило обнаружить крошечные кости эмбриона.

Он принадлежал к базальным завроподоморфам — ранним представителям группы динозавров, к которой относились предки гигантских длинношеих видов, включая диплодоков и брахиозавров.

Ранние завроподоморфы заметно отличались от своих более поздних родственников. Многие из них были сравнительно небольшими и передвигались на двух ногах. Они жили в раннем юрском периоде, когда динозавры продолжали активно разнообразиться.

Сохранность эмбриона дает возможность изучать не только строение скелета взрослых животных, но и ранние этапы развития динозавров, а также особенности их размножения.

Как менялась скорлупа динозавров

Ранее ученые предполагали, что у самых ранних динозавров яйца могли иметь преимущественно мягкую оболочку, почти не содержащую минеральных веществ. В дальнейшем у разных групп сформировалась более твердая скорлупа, укрепленная минералами.

Яйцо из Луфэна свидетельствует о том, что этот переход мог происходить постепенно. Его оболочка уже содержала минеральные компоненты, однако они еще не образовывали прочного сплошного слоя.

Такая особенность может объяснить, почему в районе Луфэна находили многочисленные останки динозавров и их эмбрионов, но гораздо реже обнаруживали целые яйца. Тонкая оболочка могла разрушаться или растворяться в грунте, а мягкие мембраны плохо сохранялись в процессе окаменения. Поэтому многие подобные находки могли не дойти до наших дней.

Фото: M. Ellison / AMNH

Почему яйцу присвоили отдельную классификацию

На основании особенностей окаменелости исследователи предложили новое семейство ископаемых яиц — Bianxingdanidae — и новый род Bianxingdan. Название связано с характерной деформированной формой оболочки.

Ископаемые яйца классифицируют отдельно от самих динозавров, поскольку их оболочки редко удается обнаружить вместе со скелетами животных, которые их отложили. Поэтому даже если ученым удается определить группу, к которой относился эмбрион, яйцо может получить собственную научную классификацию.

Исследователи рассчитывают, что находка поможет точнее восстановить ранние этапы эволюции репродуктивной системы динозавров. Она указывает на то, что переход от преимущественно мягких оболочек к прочной минерализованной скорлупе мог быть сложнее и продолжительнее, чем считалось ранее.