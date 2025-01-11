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Учительница пыталась покончить с собой после педсовета в Атырау

Случай произошел после того, как учительницу английского языка средней школы №37 оскорбили на педагогическом совете.
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Учительница пыталась покончить с собой после педсовета в Атырау

В Атырау учительница пыталась покончить с собой после педсовета, сообщает Atyrau online.

Случай произошел после того, как учительницу английского языка средней школы №37 оскорбили на педагогическом совете. Во время заседания учительница казахского языка обвинила Жадыру Муратову в мошенничестве, ссылаясь на слова неизвестного мужчины. Коллеги пострадавшей попытались вмешаться, но директор позволил продолжить разбирательства.

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— Меня унизили во время педсовета. Ранее директор говорила, что у нее «очень длинные руки». Это было так оскорбительно, что я не видела другого выхода, — рассказала Жадыра Муратова.

По её словам, обвинения касались якобы взятых денег. Она отметила, что такие вопросы нужно решать через правоохранительные органы, а не на педсоветах. Муратова требует наказания виновных, включая директора. Сейчас учительница находится в областной больнице.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что факт попытки суицида с применением медикаментов гражданкой 1985 года рождения, распространенный в социальных сетях, зарегистрирован. В городском отделе образования отметили, что в связи с произошедшим отдел образования создал специальную комиссию для проведения проверки.

Сообщается, что ситуация находится под строгим контролем.

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