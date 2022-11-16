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Социум

Учитывать интересы жителей, а не строительных компаний - Токаев об урбанистике Алматы

Касым-Жомарт Токаев вновь поднял проблему плотной застройки Алматы. Фото из архива "МГ" На встрече с общественность мегаполиса президент сказал, что Алматы должен соответствовать требованиям современной урбанистики, а не превращаться в каменные джунгли. - При строительстве города, в первую очередь, должны учитываться интересы жителей, а не строительных компаний. Эта ситуация не урегулирована чётко в наших законах. Поручаю правительству совместно с администрацией проработать этот вопрос и разработать соответствующие поправки в закон, - сказал президент. По его словам, в городе должно быть больш
Дана Рахметова
Учитывать интересы жителей, а не строительных компаний - Токаев об урбанистике Алматы
Касым-Жомарт Токаев вновь поднял проблему плотной застройки Алматы.
Аким Бурлинского района поздравил строителей с профессиональным праздником
Аким Бурлинского района поздравил строителей с профессиональным праздником
Фото из архива "МГ" На встрече с общественность мегаполиса президент сказал, что Алматы должен соответствовать требованиям современной урбанистики, а не превращаться в каменные джунгли.
- При строительстве города, в первую очередь, должны учитываться интересы жителей, а не строительных компаний. Эта ситуация не урегулирована чётко в наших законах. Поручаю правительству совместно с администрацией проработать этот вопрос и разработать соответствующие поправки в закон, - сказал президент.
По его словам, в городе должно быть больше общественных мест, таких как Ботанический сад. Планируется построить пять центров общественного отдыха. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы президент застройка ЖК

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