Учитывать интересы жителей, а не строительных компаний - Токаев об урбанистике Алматы

Касым-Жомарт Токаев вновь поднял проблему плотной застройки Алматы. Фото из архива "МГ" На встрече с общественность мегаполиса президент сказал, что Алматы должен соответствовать требованиям современной урбанистики, а не превращаться в каменные джунгли. - При строительстве города, в первую очередь, должны учитываться интересы жителей, а не строительных компаний. Эта ситуация не урегулирована чётко в наших законах. Поручаю правительству совместно с администрацией проработать этот вопрос и разработать соответствующие поправки в закон, - сказал президент. По его словам, в городе должно быть больш