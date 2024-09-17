В своем Instagram-паблике департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО объяснили, что имеют и не имеют права делать частные судебные исполнители.

Так, если долг не был добровольно погашен в указанный срок, ЧСИ имеют право:

  • заблокировать банковские счета и карты;
  • установить запрет на действия с недвижимостью и другим имуществом, включая деньги и ценные бумаги;
  • ограничить выезд за границу;
  • запретить пользоваться собственным имуществом, в том числе деньгами;
  • опечатать имущество;
  • выселить из жилища или с земельного участка;
  • перерегистрировать имущество должника на взыскателя;
  • изъять автомобиль, драгоценности, предметы роскоши и пр.

    При взыскании задолженности на основании платёжного требования в пределах 50% на текущих счетах клиента обязательно должна оставаться сумма не менее прожиточного минимума (прожиточный минимум на 2024 год — 43 407 тенге).

    Также жилище должника может быть взыскано по долгам, даже если оно единственное, об этом гласит 29 статья закона «О жилищных отношениях». В законе уточняется, что при принудительном прекращении права собственности граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, на единственное жилище выселение в отопительный сезон запрещается.

Принудительное прекращение права собственности на жилище допускается в следующих случаях:

  • обращения взыскания на жилище вместе с земельным участком по долгам собственника;
  • реквизиции;
  • конфискации;
  • принудительного отчуждения земельного участка, на котором расположен дом, для государственных нужд;
  • сноса аварийного многоквартирного жилого дома.

ЧСИ не имеют права:

  • связываться с родственниками и близкими должника и оказывать на них давление, а также получать от них необходимую информацию;
  • общаться в грубой форме;
  • полностью блокировать зарплатные счета и средства, являющиеся алиментами и пособиями;
  • применять к должникам физическую силу;
  • угрожать;
  • унижать честь и достоинство;
  • разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну и ставшие известными в результате его деятельности.

Под запретом взыскание денег со специальных счетов, предназначенных для:

  • зачисления пособий и социальных выплат;
  • алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей;
  • выплат жилищных строительных сбережений граждан;
  • образовательных накопительных вкладов.

Специальный счёт - это "неприкосновенный" банковский счёт, средства на котором в полном объёме защищены от взыскания третьими лицами даже при наличии судебного решения на взыскание долгов.