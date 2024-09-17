Угрозы, унижения и звонки родственникам: что не имеют права делать ЧСИ?

Какие права есть у частных судебных исполнителей и чего они не могут делать? Об этом рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

Угрозы, унижения и звонки родственникам: что не имеют права делать ЧСИ?

В своем Instagram-паблике департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО объяснили, что имеют и не имеют права делать частные судебные исполнители. Так, если долг не был добровольно погашен в указанный срок, ЧСИ имеют право: заблокировать банковские счета и карты;

установить запрет на действия с недвижимостью и другим имуществом, включая деньги и ценные бумаги;

ограничить выезд за границу;

запретить пользоваться собственным имуществом, в том числе деньгами;

опечатать имущество;

выселить из жилища или с земельного участка;

перерегистрировать имущество должника на взыскателя;

изъять автомобиль, драгоценности, предметы роскоши и пр.

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При взыскании задолженности на основании платёжного требования в пределах 50% на текущих счетах клиента обязательно должна оставаться сумма не менее прожиточного минимума (прожиточный минимум на 2024 год — 43 407 тенге).

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Также жилище должника может быть взыскано по долгам, даже если оно единственное, об этом гласит 29 статья закона «О жилищных отношениях». В законе уточняется, что при принудительном прекращении права собственности граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, на единственное жилище выселение в отопительный сезон запрещается. Принудительное прекращение права собственности на жилище допускается в следующих случаях: обращения взыскания на жилище вместе с земельным участком по долгам собственника;

реквизиции;

конфискации;

принудительного отчуждения земельного участка, на котором расположен дом, для государственных нужд;

сноса аварийного многоквартирного жилого дома. ЧСИ не имеют права: связываться с родственниками и близкими должника и оказывать на них давление, а также получать от них необходимую информацию;

общаться в грубой форме;

полностью блокировать зарплатные счета и средства, являющиеся алиментами и пособиями;

применять к должникам физическую силу;

угрожать;

унижать честь и достоинство;

разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну и ставшие известными в результате его деятельности. Под запретом взыскание денег со специальных счетов, предназначенных для: зачисления пособий и социальных выплат;

алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей;

выплат жилищных строительных сбережений граждан;

образовательных накопительных вкладов. Специальный счёт - это "неприкосновенный" банковский счёт, средства на котором в полном объёме защищены от взыскания третьими лицами даже при наличии судебного решения на взыскание долгов.

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