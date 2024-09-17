В своем Instagram-паблике департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО объяснили, что имеют и не имеют права делать частные судебные исполнители.
Так, если долг не был добровольно погашен в указанный срок, ЧСИ имеют право:
- заблокировать банковские счета и карты;
- установить запрет на действия с недвижимостью и другим имуществом, включая деньги и ценные бумаги;
- ограничить выезд за границу;
- запретить пользоваться собственным имуществом, в том числе деньгами;
- опечатать имущество;
- выселить из жилища или с земельного участка;
- перерегистрировать имущество должника на взыскателя;
- изъять автомобиль, драгоценности, предметы роскоши и пр.
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При взыскании задолженности на основании платёжного требования в пределах 50% на текущих счетах клиента обязательно должна оставаться сумма не менее прожиточного минимума (прожиточный минимум на 2024 год — 43 407 тенге).
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Также жилище должника может быть взыскано по долгам, даже если оно единственное, об этом гласит 29 статья закона «О жилищных отношениях». В законе уточняется, что при принудительном прекращении права собственности граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, на единственное жилище выселение в отопительный сезон запрещается.
Принудительное прекращение права собственности на жилище допускается в следующих случаях:
- обращения взыскания на жилище вместе с земельным участком по долгам собственника;
- реквизиции;
- конфискации;
- принудительного отчуждения земельного участка, на котором расположен дом, для государственных нужд;
- сноса аварийного многоквартирного жилого дома.
ЧСИ не имеют права:
- связываться с родственниками и близкими должника и оказывать на них давление, а также получать от них необходимую информацию;
- общаться в грубой форме;
- полностью блокировать зарплатные счета и средства, являющиеся алиментами и пособиями;
- применять к должникам физическую силу;
- угрожать;
- унижать честь и достоинство;
- разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну и ставшие известными в результате его деятельности.
Под запретом взыскание денег со специальных счетов, предназначенных для:
- зачисления пособий и социальных выплат;
- алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей;
- выплат жилищных строительных сбережений граждан;
- образовательных накопительных вкладов.
Специальный счёт - это "неприкосновенный" банковский счёт, средства на котором в полном объёме защищены от взыскания третьими лицами даже при наличии судебного решения на взыскание долгов.
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