Руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Гаухар Дуйсегалиева рассказала, что у них на контроле находятся 62 общеобразовательных школ, включая частные школы и восемь школ-интернатов. Для младшеклассников и детей из малообеспеченных и многодетных семей организовано бесплатное горячее питание. Кроме этого, во всех школах функционируют буфеты. Горячее питание не организовано в вечерней школе и КГУ «Основная средняя школа № 29».

– Во всех школах имеется собственная столовая, на сегодняшний день они сданы в аренду 10 индивидуальным предпринимателям. Из восьми школ-интернатов только в одна столовая сдана в аренду индивидуальному предпринимателю. Все учащиеся 100% охвачены горячим питанием. На объектах образования составляется перспективное сезонное рациональное, сбалансированное двухнедельное меню. В рационе питания детей и подростков должна быть пища, обогащенная витаминно-минеральным комплексом. На пищеблоках школьных столовых проводится органолептическая оценка качества готовых блюд. Это должен проводить медработник. Оценку качества питания проводит бракеражная комиссия, в состав которой входят медработник, администрация, заведующий производством и представитель родительского комитета, - рассказала Гаухар Дуйсегалиева.

По её словам, ежедневно в рацион питания школьников включают мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной или пшеничный, овощи и сахар. Рыбу, яйца, сыр, творог, мясо птицы включают не реже одного раза в семь календарных дней.

В школьных столовых запрещается использование продукции, которая:

не соответствует требованиям технических регламентов;

имеет явные признаки недоброкачественности (порча, разложение, загрязнение);

не имеет товаросопроводительной документации;

не имеет установленных сроков годности или с истекшими сроками годности;

не имеет маркировки или не имеет на маркировке условий хранения;

не имеет ветеринарных идентификационных знаков (клеймо для мяса в тушах, полутушах, четвертинках, продуктов убоя животных);

в упаковке, не предназначенной для контакта с пищевой продукцией, вскрытой, с нарушением герметичности, повреждениями, загрязненной;

является пищевой продукцией домашнего изготовления, подвергшейся тепловой обработке;

со следами пребывания насекомых, грызунов, а также с непосредственно обнаруженными насекомыми и грызунами в самой пищевой продукции;

содержит запрещенные и имеющие ограничения в применении пищевые добавки, ароматизаторы, ингредиенты и продовольственное сырье;

является пищевой продукцией, в отношении которой одним из государств – членов Евразийского экономического союза введены временные санитарные меры;

создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний или массовых неинфекционных заболеваний и отравлений;

с нарушениями условий и режима транспортировки (хранения).

Запрещается использование следующих продуктов:

яиц с загрязненной или поврежденной скорлупой, а также яиц из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам;

яиц водоплавающих птиц и приготовление из них блюд;

продукции непродуктивных видов животных (в том числе мяса, субпродуктов);

молока и молочной продукции из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную обработку и пастеризацию;

творога из непастеризованного молока;

консервов овощных, мясных, рыбных, грибных в герметичной упаковке непромышленного (домашнего) изготовления, а также консервов с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, деформированные;

крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные вредителями хлебных запасов;

Запрещается изготавливать следующую пищу:

блюда, кулинарные изделия из мясной обрезки, свиных баков, диафрагмы, крови, рулетов из мякоти голов;

макарон по-флотски (с фаршем) без вторичной тепловой кулинарной обработки после смешивания компонентов;

омлета из свежего яичного меланжа непастеризованного;

творог;

консервы овощные, мясные, рыбные, грибные в герметичной упаковке;

приготовление сушеной и вяленой рыбы;

изготовление сухих грибов;

изготовление блюд из непродуктивных видов животных;

Гаухар Дуйсегалиева заверила, что с начала года случаев отравлений в школьных столовых не зарегистрировано. Поступившие жалобы рассматриваются индивидуально.