Две семиклассницы выпали с крыши многоэтажки

Трагедия произошла 16 сентября около 10.00 в Алмалинском районе. Две девочки, ученицы седьмого класса, выпали с крыши многоэтажного дома и погибли. Как школьницы попали на крышу - неизвестно.

В полиции Алматы информацию подтвердили. Сообщается, что по данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются.

В управлении образования сообщили, что создана специальная комиссия, которая изучит все обстоятельства дела. Иную информацию в интересах следствия в ведомстве раскрывать не стали.



