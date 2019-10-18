Внимание! Эксклюзивное предложение! Родителям мальчишек и девчонок, которые любят играть в футбол и являются фанатами этой замечательной игры, в агентстве «5 звезд Travel» можно забронировать турпутевку на февраль в футбольную школу в Испании. Возраст: 11-17 лет. Проживание и питание в резиденции La Petxina Sports Hall Residence.Ребята смогут посетить знаменитый профессиональный футбольный клуб «Валенсия», встретиться и познакомиться с тренерами UEFA Pro, поиграть с ними в футбол на поле великого клуба, увидеть товарищеский матч с командами Топ Левел в турнирной таблице, получить в подарок настоящую футбольную форму Adidas Kit Package и много еще интересного ожидает ребят в этой турпоездке. Более подробную информацию о программах туров вы можете узнать у нас, - добавила руководитель турагентства. Как театр начинается с вешалки, так и турагентство «5 звезд Travel» располагает к себе уютным офисом с комфортной мягкой мебелью и современным дизайном, а также отличным сервисом обслуживания. Здесь вам обязательно предложат чашечку кофе или чая и за дружеской беседой предложат рассмотреть на выбор предложения по турам. Даже если у вас небольшие финансовые возможности, вам постараются найти подходящее направление для путешествия. Следует отметить, что те, кто не располагает финансовыми средствами, но очень хочет поехать отдыхать за рубеж, могут приобрести турпутевку в кредит через банки второго уровня. Кроме этого компания объявила выгодную акцию – Приобрети путевку в турагентстве «5 звезд Travel» и получи скидку при заказе мебели в мебельной студии «5 звезд». Мы ждем вас по адресу: пр. Абулхаир хана, 175, офис 40. Тел.( WhatsApp): 8 705 802 40 78, 8 778 477 70 13. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уникальный тур в испанскую футбольную школу предлагает «5 звезд Travel»
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