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Социум

Уральцев приглашают принять участие в акции «Ерлікке тағзым»

Акция-шествие, участником которой может стать любой желающий, пройдет 9 мая на проспекте Достык. Фото из архива "МГ" Организаторами являются ОО «Ажар» и городской совет ветеранов. Участники шествия пройдут с транспарантами, на которых будет фотография родственника - участника ВОВ, от улицы Т.Масина по проспекту Достык до площади Победы. Помимо фото, должны быть указаны фамилия, имя и отчество, годы жизни, а также фронт, на котором воевал участник ВОВ. Регистрация участников акции «Ерлікке тағзым» пройдет до 8 мая по адресу: пр. Достык, 173, педагогический колледж им. Ж.Досмухамедова, каб. №20,
Marat
Уральцев приглашают принять участие в акции «Ерлікке тағзым»
Акция-шествие, участником которой может стать любой желающий, пройдет 9 мая на проспекте Достык.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Организаторами являются ОО «Ажар» и городской совет ветеранов. Участники шествия пройдут с транспарантами, на которых будет фотография родственника - участника ВОВ, от улицы Т.Масина по проспекту Достык до площади Победы. Помимо фото, должны быть указаны фамилия, имя и отчество, годы жизни, а также фронт, на котором воевал участник ВОВ. Регистрация участников акции «Ерлікке тағзым» пройдет до 8 мая по адресу: пр. Достык, 173, педагогический колледж им. Ж.Досмухамедова, каб. №20, а также на сайте: www.ardageroral.kz Справки по телефонам: 50-53-65, 51-50-20, 50-46-92.
акция шествие участники войны

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