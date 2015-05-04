Уральцев приглашают принять участие в акции «Ерлікке тағзым»

Акция-шествие, участником которой может стать любой желающий, пройдет 9 мая на проспекте Достык. Фото из архива "МГ" Организаторами являются ОО «Ажар» и городской совет ветеранов. Участники шествия пройдут с транспарантами, на которых будет фотография родственника - участника ВОВ, от улицы Т.Масина по проспекту Достык до площади Победы. Помимо фото, должны быть указаны фамилия, имя и отчество, годы жизни, а также фронт, на котором воевал участник ВОВ. Регистрация участников акции «Ерлікке тағзым» пройдет до 8 мая по адресу: пр. Достык, 173, педагогический колледж им. Ж.Досмухамедова, каб. №20,