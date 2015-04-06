Уральцев приглашают пройти генетический тест

Уникальная возможность узнать о своих скрытых возможностях и талантах, появилась у уральцев и гостей города. Чем уникален генетический тест, выясняли корреспонденты портала «Мой ГОРОД». Довольно часто, родители выпускников сталкиваются с проблемой правильного выбора профессии для своего ребенка. Зачастую родители стараются через своих детей реализовать свои мечты. Например, мама когда-то хотела стать великим музыкантом, но в силу обстоятельств это у нее не получилось. В итоге, родительница настаивает, чтобы музыкантом стала ее дочь, при этом, даже не замечая, что девочка хочет для себя соверше