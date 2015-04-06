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Бизнес-новости

Уральцев приглашают пройти генетический тест

Уникальная возможность узнать о своих скрытых возможностях и талантах, появилась у уральцев и гостей города. Чем уникален генетический тест, выясняли корреспонденты портала «Мой ГОРОД». Довольно часто, родители выпускников сталкиваются с проблемой правильного выбора профессии для своего ребенка. Зачастую родители стараются через своих детей реализовать свои мечты. Например, мама когда-то хотела стать великим музыкантом, но в силу обстоятельств это у нее не получилось. В итоге, родительница настаивает, чтобы музыкантом стала ее дочь, при этом, даже не замечая, что девочка хочет для себя соверше
Marat
Уральцев приглашают пройти генетический тест
Уникальная возможность узнать о своих скрытых возможностях и талантах, появилась у уральцев и гостей города. Чем уникален генетический тест, выясняли корреспонденты портала «Мой ГОРОД».
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Довольно часто, родители выпускников сталкиваются с проблемой правильного выбора профессии для своего ребенка. Зачастую родители стараются через своих детей реализовать свои мечты. Например, мама когда-то хотела стать великим музыкантом, но в силу обстоятельств это у нее не получилось. В итоге, родительница настаивает, чтобы музыкантом стала ее дочь, при этом, даже не замечая, что девочка хочет для себя совершенно иного будущего.
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 Чтобы узнать, какая профессия действительно сделает вашего ребенка успешным, а главное счастливым, вам поможет Genetic-test. - Такое тестирование даст возможность узнать любому человеку свои слабые и сильные стороны, - говорит предприниматель Равиль ВАЛИЕВ. – Также вы узнаете, какой генетический потенциал заложен в вас и ваших детях. А имея такие данные, намного легче добиться максимальных результатов в карьерном росте или, например, в спорте.
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 Как пояснил предприниматель, который проводит столь необычное тестирование, в основе программы лежит наука дерматоглифика, применяемая в генетике. Между прочим, уже прошедшие тестирование люди утверждают, что информация совпадает на 85–98%.
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 Для того, чтобы узнать о ваших способностях, достаточно пройти сканирование кончиков пальцев на руках. Таким образом, определяется тип узора, а затем данные вводятся в специальную компьютерную программу, и через несколько минут клиенту выдается отчет на 15 страницах.
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 - Таким образом, вы узнаете какую профессию лучше всего выбрать вам или вашему ребенку, а также вы сможете узнать об особенностях своего организма, стрессоустойчивости, типе нервной системы. В отчете вы найдете информацию о наследственных болезнях и даже о влиянии на вас алкоголя. Будет представлен ваш подробный психологический портрет и рекомендации по развитию личности.
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 Если вы хотите узнать подробности о себе или о своих близких, то можете обратиться по телефону: 8 747 485 20 26, 8-771-483-96-97 и 8-775-600-18-64 или можно сразу прийти в пункт диагностирования, который расположен на 1 этаже ТЦ «Форум». Стоимость исследования детям до 10 лет 2000 тенге, взрослым – 2500 тенге.  

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