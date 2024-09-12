Утром 12 сентября в городских автобусах перестала работать электронная система оплаты проезда. Планшеты отказывались считывать карты, QR был не доступен, программа Avtobus также не функционировала. Людям приходилось перечислять средства на карточные счета водителей и кондукторов, либо платить наличными.
В городском акимате сообщили, что в электронной системе оплаты проезда произошел сбой. Неполадки наблюдаются по всей стране. В данный момент специалисты занимаются устранением проблемы.
Новая система оплаты проезда в уральских автобусах начала работать в июне 2021 года.