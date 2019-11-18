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Социум

Уральцы заплатили за выигранные призы по 660 тысяч тенге

Жители областного центра жалуются на предприимчивых предпринимателей, которые вынудили их заплатить огромные деньги за бытовую технику и оборудование для массажа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сейчас пострадавшие обратились в департамент по защите прав потребителей. Здесь им пообещали помочь составить письмо-претензию к фирме, устроившей презентацию своего товара. - С меня взяли наличными 595 тысяч тенге. Плюс к тому же оформили кредит на восемь месяцев. Ежемесячно нужно платить по 65 тысяч тенге. Все вместе выходит более миллиона тенге. Мы знаем, что пострадавших гораздо больше.
gorod
Уральцы заплатили за выигранные призы по 660 тысяч тенге
Жители областного центра жалуются на предприимчивых предпринимателей, которые вынудили их заплатить огромные деньги за бытовую технику и оборудование для массажа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сейчас пострадавшие обратились в департамент по защите прав потребителей. Здесь им пообещали помочь составить письмо-претензию к фирме, устроившей презентацию своего товара. - С меня взяли наличными 595 тысяч тенге. Плюс к тому же оформили кредит на восемь месяцев. Ежемесячно нужно платить по 65 тысяч тенге. Все вместе выходит более миллиона тенге. Мы знаем, что пострадавших гораздо больше. Презентации проходили три дня, - говорит одна из пострадавших Земфира Горбунова. О самой презентации, которая была организована в одном из ресторанов областного центра, рассказала пенсионерка Надежда Ефремова. - Это было очень красиво. Мы отдохнули. Проверили оборудование для массажа. Обрадовались, что выиграли призы от фирмы. Девушка быстро подбежала и пообещала помочь в оформлении документов. Я заняла деньги у соседки и заплатила 660 тысяч тенге. Потом выяснилось, что это оборудование столько не стоит. К тому же мне нельзя его использовать по состоянию здоровья. С нами работали мошенники. Хочу вернуть свои деньги обратно. Пусть забирают свои товары, - отметила Надежда Ефремова. Еще одна пострадавшая заявила, что товар оформили в кредит посредством взятого у нее мобильного телефона. - Меня словно загипнотизировали. Девушка из фирмы взяла телефон, чтобы помочь мне найти приложение банка. Оказалось, что она перевела деньги себе на счет. И к тому же оформила кредит на товары. Это мошенники. Мы узнали об этой фирме в интернете. Обманутых очень много, - сообщила Наталья Кузнецова. Все пострадавшие отметили, что полученный товар лежит у них дома. Люди до сих пор не пользуются приобретенными массажерами и бытовой техникой. - Людям советуем быть внимательными. Не нужно ходить на презентации незнакомых компаний. Представители этой фирмы воспользовались низкой правовой грамотностью наших граждан. Пенсионеры хотели поправить свое здоровье, а с ними работали нечистые на руку люди. Будем составлять заявление в суд, - отметила руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова. Стоит отметить, что у людей остались на руках договоры с фирмой. ТОО базируется в квартире дома, расположенного в Алматы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ
деньги Кредит

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