Уральцы заплатили за выигранные призы по 660 тысяч тенге

Жители областного центра жалуются на предприимчивых предпринимателей, которые вынудили их заплатить огромные деньги за бытовую технику и оборудование для массажа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сейчас пострадавшие обратились в департамент по защите прав потребителей. Здесь им пообещали помочь составить письмо-претензию к фирме, устроившей презентацию своего товара. - С меня взяли наличными 595 тысяч тенге. Плюс к тому же оформили кредит на восемь месяцев. Ежемесячно нужно платить по 65 тысяч тенге. Все вместе выходит более миллиона тенге. Мы знаем, что пострадавших гораздо больше.