В народном музее "Старый Уральскъ" прошла встреча с потомком уральского купца Александра Тимофеевича Карева - праправнуком Александром Владимировичем Каревым.

С виду галантный, интеллигентный человек также оказался приятным собеседником, благодарным слушателем и довольно любознательным. Гости были очень удивлены приёмом и тем, и что в казахстанском Уральске так ценят вклад купца Карева в развитие города.

Александр Тимофеевич Карев - самый известный и знаменитый представитель уральского купечества. Благотворитель, меценат, получил серебряную медаль с надписью: "За усердие" на Станиславовой ленте. Краевед Борис Пышкин писал, что купец Александр Карев, приехавший в Уральск из Бузулука с мечтой о богатстве, начал свой путь с торговли рыбой. Его предприимчивость и смекалка помогли ему разбогатеть: он солил мелкую рыбу, перевозил её в российские города, а на обратном пути привозил товары. Вскоре его бизнес разросся, сделав его одним из самых состоятельных людей города. Он получил статус купца II гильдии.

Ещё знаменит Карев тем, что построил грандиозный трёхэтажный доходный дом в центре Уральска (на углу Большой Михайловской и Мостовой), ставший символом эпохи, который долгое время был самым высоким зданием города.

- Александр Карев скоропостижно скончался при строительстве своего знаменитого Торгового дома в 1901 году. Эпитафия на надгробии на Преображенском кладбище гласит: "Бузулукский купец Александр Тимофеевич Карев скончался 13 февраля 1901 года. Жития его было 63 года". Строительство завершала его вторая супруга Дарья Фёдоровна. Семья никогда не жила в этом доме, поскольку у них было множество других владений. Весной 1907 года в доме Каревых вспыхнули электрические лампочки, озарив огромные витрины магазинов. Мощности электростанции, расположенной на Мостовой, хватало лишь для Большого и Малого (ныне здание банка, расположенное по соседству) домов Каревых, двух соседних домов Овчинниковых, Коммерческого клуба, Атаманского дома и участка Большой Михайловской улицы от Коммерческого банка до атаманского дома, - говорит директор музея Геннадий Мухин.

На первом этаже располагались магазины известных купцов, на втором - Офицерское собрание, преобразованное в 1909 году из войскового. Оно имело свою библиотеку, открытую ещё в 1871 году. В 1908-1909 годах в зале второго этажа работали так называемые "Электро-Биоскоп Патте" и "Парижский кинематограф". Картины шли под аккомпанемент рояля и скрипки. Цены на билет были не по карману каждому - от 20 до 40 копеек, а ложе - 50 копеек. Детские и ученические билеты стоили в два раза дешевле. С 1914 года на верхнем этаже здания располагалась мужская гимназия, открытая в 1912 году, а на третьем - гостиничные номера.

Во время героической обороны города красными частями в 1919 году в здании формировались добровольческие рабочие дружины. Здесь была зачитана телеграмма Ленина, полученная в критические дни обороны и адресованная защитникам Уральска. 14 декабря 1919 года второй этаж с залом дома Каревых были превращены во Дворец труда имени Карла Маркса.

После убийства в 1934 году секретаря ЦК и Ленинградского обкома партии С. М. Кирова по указанию ЦК в стране развернулась широкая кампания по увековечиванию его имени. Тогда дом Карева стал называться домом Кирова, а прилегающую к дому Мостовую улицу переименовали в Кировскую. В годы Великой Отечественной войны в здании размещался госпиталь. Затем третий этаж вновь был отведён под гостиницу. Внимание писателей к городу не ослабевало, в разные годы здесь останавливались известные советские писатели: П. П. Вершигора, Н. И. Рыленков, Е. Н. Пермитин, Т. М. Жароков, Г. М. Мусрепов, И. П. Шухов, Х. Есенжанов, А. И. Алдан-Семенов.

Сегодня в доме Каревых располагается областная филармония им. Г. Курмангалиева и областная научно-универсальная библиотека им. Ж. Молдагалиева (ранее имени Н. Крупской), перевезённая сюда в 1944 году…

- О том, что Каревы проживали где-то в Уральске, я знал, но думал, что мы однофамильцы, и никак себя не относил к знаменитому купцу. Каревы - фамилия редкая, но не единичная. Мы знали только деда - Александра Сергеевича Карева и бабушку Ольгу Андреевну, в девичестве Котова. А дальше них мы ничего о родственниках не знали. Понятно, что у них были свои родители и была история их семьи, но нам это было неведомо. Потому что в нашей семье о происхождении, о том, откуда пошла наша фамилия, информации было мало. В свое время бабушка и дедушка, тёти и дяди не говорили об этом, боялись гонений и террора со стороны властей. Чтобы капнуть глубже, я думал, что надо обращаться в архив, а это обрастает массой формальных сложностей. С этим я как раз и столкнулся. Мне интересно было знать, чем занималась моя семья в Астрахани, где и родился мой отец, но это требует дополнительных усилий и времени, - объясняет праправнук Александр Карев.

У знаменитого уральского купца Александра Тимофеевича Карева был сын от первого брака - Сергей, который был женат на Евдокии Михайловне Агибаловой. Она приблизительно 1863 года рождения. У них было 8 детей. Самый старший сын Александр Сергеевич - 1880 г.р. (дед нашего гостя), далее Любовь - 1881 г.р., Иван - приблизительно 1883 г.р., Георгий - прибл. 1885 г.р., Клавдия - 1891 г.р., Константин - приблизительно 1896 г.р., Леонид - 1899 г.р. и Анатолий - 1902 г.р. Также известно, что нынешняя поликлиника "Талап" - это дом Сергея Карева.

- С появлением интернета и развитием социальных сетей я стал находить и читать статьи. И вот совсем недавно мне попалась достаточно развёрнутая статья о доме Каревых, о том поколении семьи, которое имело отношение к нему. Я не знал ещё тогда, что это мои предки. Вышел на автора и через него списался с краеведом Уральска Зоей Тельновой, которая хорошо разбирается в фамильных родословных. Отправил ей фотографию моего отца тринадцати лет, а рядом с ним - солидный дедушка с бородой. Я предположил, что это был мой прадед Сергей Александрович. Мне пришёл ответ: "Отец ваш, но вот прадед по материнской линии - Андрей Андреевич Котов". А я знал, что у нас есть и такая фамилия среди родни. С этого момента у меня появилась уверенность, что я действительно связан с веткой Каревых из Уральска, - добавил гость.

Профессия Зои Александровны Тельновой далека от исторической науки и краеведения. Интерес к истории родного города у неё появился в детстве: мама, Маргарита Михайловна, работала внештатным экскурсоводом и часто брала её на экскурсии по городу. Историей семейных родословных она заинтересовалась несколько лет назад. И когда стала изучать метрические книги уральских церквей, то поразилась: даже об очень известных купеческих семьях Уральска мало что известно, а то, что известно, зачастую не соответствует действительности.

- Зная о географической приставке к имени купца - "Бузулукский", начинаешь считать, что семья прибыла из Бузулука. Причём чуть ли не для постройки известного дома, то есть к началу XX века, - сказала Зоя Александровна. - Но раз купец задумал такой масштабный проект, значит, и в Бузулуке должны быть следы его деятельности? Но, как оказалось, никаких следов Карева в Бузулуке не нашли и решили искать в Уральске. Просмотрели местные газеты 60-70 годов XIX века (то есть задолго до строительства дома) и обнаружили множество событий, связанных с фамилией Каревых: купля-продажа недвижимости, благотворительные пожертвования, сообщение о поджоге лавки купца. А газеты того времени - бесценный источник информации, каждая строка на вес золота. Также в этом вопросе мне помогал молодой уральский краевед Денис Алёхин.

Александр Сергеевич женился на купчихе Ольге Андреевне Котовой, и у них было трое детей: Борис, Владимир и Вера. Это всё, что знал Александр Владимирович не только со слов своего отца, но и его сестры - тёти Веры - и бабушки Ольги Андреевны.

- Узнав, что принадлежу к семье уральских Каревых, я хочу прояснить некоторые моменты в истории моей семьи, которые пока остаются не задокументированы. Скажем, время пребывания их в Астрахани, когда им пришлось уйти с насиженных мест под воздействием революционных событий, переехать с другие населённые пункты, заняться другим бизнесом. У меня две дочери, и я хочу им оставить кусочек истории, связанный с нашей семьёй, с фамилией. История уходит далеко в прошлые века, в 1852 год, когда мои предки приехали в Уральск непонятно откуда: есть разные версии, - пояснил праправнук.

Александр Владимирович Карев родился в семье Владимира Александровича Карева (1924 г.р., Астрахань) - сына Александра Сергеевича Карева. Он по профессии светотехник. Супруга - Елена Борисовна Карева - преподаватель французского языка. Проживают они под Москвой, в городе Мытищи.

Оксана КАТКОВА