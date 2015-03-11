Уральская поэтесса предложила выдвинуть в президенты кандидатуру Назарбаева

Фото tengrinews.kz Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев на съезде партии "Нур Отан" прокомментировал выступления делегатов, предложивших ему выдвинуть свою кандидатуру на выборах, передает корреспондент Tengrinews.kz. На XVI Съезде партии "Нур Отан" делегаты - общественный деятель Кенжегали Сагадиев, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Анатолий Башмаков, писатель Акуштап Бактыгереева предложили выдвинуть кандидатуру действующего Главы государства для участия во внеочередных президентских выборах, которые состоятся в РК 26 апреля 2015 года. "Все, которые выступили - все трое с