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Уральская поэтесса предложила выдвинуть в президенты кандидатуру Назарбаева

Фото tengrinews.kz Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев на съезде партии "Нур Отан" прокомментировал выступления делегатов, предложивших ему выдвинуть свою кандидатуру на выборах, передает корреспондент Tengrinews.kz. На XVI Съезде партии "Нур Отан" делегаты - общественный деятель Кенжегали Сагадиев, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Анатолий Башмаков, писатель Акуштап Бактыгереева предложили выдвинуть кандидатуру действующего Главы государства для участия во внеочередных президентских выборах, которые состоятся в РК 26 апреля 2015 года. "Все, которые выступили - все трое с
Marat
Уральская поэтесса предложила выдвинуть в президенты кандидатуру Назарбаева
Фото tengrinews.kz
Фото tengrinews.kz
Фото tengrinews.kz Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев на съезде партии "Нур Отан" прокомментировал выступления делегатов, предложивших ему выдвинуть свою кандидатуру на выборах, передает корреспондент Tengrinews.kz. На XVI Съезде партии "Нур Отан" делегаты - общественный деятель Кенжегали Сагадиев, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Анатолий Башмаков, писатель Акуштап Бактыгереева предложили выдвинуть кандидатуру действующего Главы государства для участия во внеочередных президентских выборах, которые состоятся в РК 26 апреля 2015 года. "Все, которые выступили - все трое с первых дней с нами вместе. Это наш академик - 180 сложных книг издал, на три языка перевел, довел экономику Казахстана до умов молодежи. В Ассамблее, вы знаете, что инициативу (проведения досрочных выборов - Прим. автора) предложила АНК во всех регионах. Дочь казахского народа (Бактыгереева - Прим. автора) сказала какие крылатые слова. Я бы мог позднее сказать свое мнение. У меня очень много мыслей возникает. Мы не так уж и молоды, но те силы, которые вы даете, и те силы, которые воздарил Аллах, мы будем еще совершать великие дела в будущем", - сказал Назарбаев, комментируя выступления и предложения делегатов.
выборы Назарбаев президент

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