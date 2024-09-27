Предприниматели занижали доходы. Теперь они дополнительно заплатят налоги на прибыль в 2,1 млрд тенге.

Департамент государственных доходов по ЗКО провёл анализ финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей на рынках Уральска, об этом сообщило ведомство на своей официальной странице в Instagram.

Согласно статистике, на территории города функционируют 18 рынков, на которых зарегистрировано 3108 торгующих предпринимателей.

— Для беседы в органы государственных доходов пригласили 105 предпринимателей, которые занижали свои доходы. Налогоплательщики предоставили дополнительные налоговые отчеты на сумму дохода свыше 2,1 миллиарда тенге. Им начислили 89,7 миллиона тенге налога. На сегодняшний день заплатили 70,1 миллиона тенге, — пояснили в ведомстве.

Также налоговики отметили, одним из часто допускаемым нарушением среди предпринимателей является невыдача фискального чека при покупке. Однако, с помощью этого документа возможно доказать факт приобретении товара, при этом рассчитывать на гарантийное обслуживание, обмен брака и так далее.



