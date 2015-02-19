10 февраля  в Уральске заработала ДЮСШ по теннису, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ten_kort10 По словам директора ДЮСШ по теннису Серика НУРГАЛИЕВА, с 10 февраля в спортивной школе начались тренировки бюджетных групп. - На сегодняшний день в школу принято 120 детей в возрасте 6-8 лет, - рассказал Серик НУРГАЛИЕВ. - Занятия с ними ведут 4 профессиональных тренера: Алексей ЗАРУБЕЙ из города Донецк, Галина БОРОДИНА из города Лисаковск Костанайской области, Вячеслав ВАРОЧИН из Атырау и Бижан МАКСУТОВ из Уральска. Занимаются группы по два часа три раза в неделю. В настоящее время тренер из Донецка уехал на родину, чтобы перевезти сюда свою семью, но со дня на день он уже приедет. По словам директора, в начале марта в Уральск прибудут представители федерации РК, чтобы аттестовать тренеров. В скором времени  ДЮСШ начнет принимать детей в платные группы в возрасте от 6 до 15 лет. - Обучение будет проходить также по 3 раза в неделю, и 12 посещений в месяц будут стоить 10 тысяч тенге, но пока цена не утверждена, - сказал директор. - Все занятия будут проходить с 9 утра до 6 часов вечера. После здесь смогут заниматься все желающие, арендовав корт. Можно будет даже привлечь нашего тренера. Все услуги для населения будут на платной основе. Напомним, в рамках социальных инвестиций оператор Карачаганакского месторождения - компания КПО б.в. - выделила на строительство теннисного комплекса 1,6 млрд тенге, а строительством занималось ТОО "СВ Плюс". Его открыли в декабре прошлого года. Здесь есть 4 корта с трибунами, рассчитанными на 300 человек, еще четыре корта на улице, тренажерный и игровой залы, фитобар, буфет, раздевалки, тренерская, медицинский пункт и т.д. Почти два месяца комплекс пустовал из-за отсутствия тренерского состава. ten_kort13 ten_kort1 ten_kort2 ten_kort3 ten_kort5 ten_kort6 ten_kort11 ten_kort4 ten_kort8 ten_kort7 ten_kort9 Тренер Галина БОРОДИНА Тренер Галина БОРОДИНА Тренер Вячеслав ВАРОЧИН Тренер Вячеслав ВАРОЧИН Фото Медета МЕДРЕСОВА