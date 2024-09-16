Уральцы жалуются на плохое самочувствие из-за установленной вблизи их дома базовой станции мобильной связи.

Уральцы жалуются на головные боли и винят они в этом станцию мобильной связи

В редакция «МГ» обратились жители Уральска, которых беспокоит их состояние здоровья. Они считают, что базовая станция мобильной связи, установленная вблизи их дома по адресу Ескалиева, 173 и улице Д.Нурпеисовой, 10/1 излучает радиацию. Собравшиеся пожаловались на частые головокружения, повышенное артериальное давление. Многие из-за плохого самочувствия посещают стационар в поликлинике ежедневно, говорят жильцы.

Дом Дариги расположен рядом с базовой станции мобильной связи. Она рассказала, что у неё тяжелое онкологическое заболевание. Несмотря на это, она до сих пор работает. При том, что на рабочем месте она себя чувствует гораздо лучше, чем дома.

— Как только прихожу домой, у меня сразу поднимается давление. На день по два раза я вызываю «скорую» и ещё пишу отказную, чтобы не ложиться в больницу. Потому что от того, что я проведу в больнице 10 дней ничего не поменяется, эту базовую станцию никто не собирается убирать. Кстати, ни у кого из наших соседей не брали разрешения на установку этой станции. Как нам жить? Мой муж никогда не жаловался на здоровье и он также плохо себя чувствует, — говорит женщина.

Жители ближайших домов обратились в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Уральска, чтобы те сделали замеры. По результатам замеров, превышений нормы электромагнитного поля не обнаружено.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева пояснила, что управление санитарно-эпидемиологического контроля Уральска седьмого марта 2024 года по заявленным характеристикам выдало санитарно-эпидемиологическое заключение на проектную документацию радиотехнического объекта (установка антенны на крыше здания). Cогласно проектной документации контейнер (телекоммуникационный шкаф) с оборудованием установлен на земле, возле здания базовой станции на земельном участке по адресу улица Д. Нурпейсовой, 12.

— Сотрудники ведомства с лаборантом филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по ЗКО выезжали по адресам: улица Ескалиева,173, и улица Д.Нурпеисовой, 10/1 для измерения электромагнитного поля. По результатам протокола измерений электромагнитного поля плотность потока энергии в жилой комнате по адресу ул. Ескалиева, д. 173, квартиры 2 составила 1,10 МкВт/см2, на территории прилегающей к жилому дому — 1,29 МкВт/см2, в жилой комнате по адресу ул. Д.Нурпеисовой, д. 10/1, кв. 3 — 1,12 МкВт/см2, на кухне 1,24 МкВт/см2, в жилой комнате по адресу Д.Нурпеисовой, д.10/1, кв. 1 – 0,21 МкВт/см2 при норме 10 МкВт/см2 , — пояснила Гульдана Кереева.

Как выяснилось, базовая станция мобильной связи принадлежит АО «Kcell». Редакция направила запрос в компанию и при получении ответа он будет опубликован.