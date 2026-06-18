Фигуранты дела в течение двух лет получали фиктивные государственные субсидии и помогали контрагентам уклоняться от уплаты налогов в бюджет.

Суд вынес приговор по делу о масштабном хищении государственных субсидий и выписке фиктивных счетов-фактур в Алматинской области. Общая сумма ущерба государству превысила 667 миллионов тенге, сообщили в пресс-службе АФМ. Расследованием дела занимался Департамент АФМ по Алматинской области.

Следствие установило, что осуждённые использовали подложные документы для получения бюджетных средств, выделенных на развитие сельского хозяйства. При этом предприятия фактически не имели ресурсов для ведения заявленной деятельности.

- Согласно материалам дела, руководитель СПК "БАҒДАУЛЕТ и ПК" и СПК "АМАНТАУ-2023" в течение двух лет незаконно получал государственные субсидии, предусмотренные программами поддержки агропромышленного комплекса. В управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные сведения о закупе сырого молока, а также реализации сливочного масла и твердого сыра. На основании подложных документов из бюджета незаконно выплачены субсидии на сумму более 251 млн тенге", - рассказали в АФМ.

В ведомстве подчеркнули, что у подконтрольных кооперативов не было ни производственных мощностей, ни специального оборудования, ни штата сотрудников для выпуска молочной продукции. Параллельно организаторы схемы помогали сторонним компаниям уклоняться от обязательных выплат в бюджет.

- Кроме того, в ходе расследования выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП "ComputerService", использовавшегося для оформления мнимых сделок и искусственного снижения налоговой нагрузки контрагентов. В результате сумма неуплаченных налогов в бюджет превысила 416 млн тенге", - добавили в АФМ.

Рассмотрев материалы дела, суд признал обоих фигурантов виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Кроме того, в доход государства конфисковали автомобиль марки BMW, который осужденные приобрели на полученные преступным путём деньги.

Приговор не вступил в законную силу.