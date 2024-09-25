



Всего 21 год Дастану Ликёрову из села Актау Таскалинского района, а он уже несколько лет самостоятельно ведет крестьянское хозяйство. Он является руководителем КХ «Аргамак». Юный фермер, кажется, с детства впитал в себя дух земли, на которой вырос. История его успеха начинается с семьи, где любовь к труду на земле передается из поколения в поколение.

Отец Дастана - Аскар Ликёров, также является фермером. Именно он передал сыну важные знания и умения. Под его руководством юноша получил все необходимые навыки: от умения работать с землей до работы с сельскохозяйственной техникой. Однако, решающий момент наступил три года назад, когда отец полностью доверил сыну управление хозяйством.

– Изначально мы сеяли на 300 гектарах земли, на 2025 год планируем сеять на 2200 гектарах. В основном занимаемся выращиванием яровой пшеницы, озимой и масличными культурами (сафлор) и суданской травы. Также разводим скот. По госпрограмме «Сыбага» закупили КРС из Чехии и России. Со следующего года планируем заниматься дойкой. В сельское хозяйство пришел по своей воле, мне по душе это дело. Конечно, как и в любой другой сфере, в сельском хозяйстве есть свои трудности. Работать с ранней весны и до поздней осени не покладая рук требует много усилий и упорного труда. Да и от погодных условий многое зависит, - говорит Дастан Ликёров.

Одним из составляющих успешной работы в фермерстве Дастан считает командную работу и надежную технику. Кстати, в выборе сельхозтехники молодой фермер считает, что сделал правильный выбор. В этом году по госпрограмме он закупил технику у ответственного дилера Rostselmash . Теперь в его автопарке есть комбайн VECTOR 410 и трактор Rostselmash 2400.

– Комбайн шикарный, один убрал 700 гектаров земли. Мы взяли дополнительные земли в аренду, в ближайшем будущем хотим выкупить их и закупить ещё партию новой сельхозтехники. И предпочтение я отдам технике Rostselmash . Преимуществ у этой техники много. К примеру, высокая производительность и доступные цены. Кроме этого запасные части всегда в наличии, в отличие от зарубежной техники, запчасти для которых приходится ждать неделями, - отметил Дастан Ликёров.

Ещё одним преимуществом покупки техники у Rostselmash молодой фермер называет 30%-ые субсидии, которые предоставляет государство. На иностранную технику субсидий не предусмотрено. Дастан уверен, что с помощью таких мер отечественные дилеры сельхозтехники становятся более конкурентоспособными.

Кстати, после покупки техники Rostselmash дилер даёт гарантию, а также предоставляет услуги по обслуживанию комбайнов, тракторов. Дастан Ликёров говорит, что прямо на полях проводится плановое техническое обслуживание. Молодой фермер считает, что своевременное обслуживание агромашин и применение оригинальных запасных частей напрямую влияет на износостойкость техники. Поэтому в этом вопросе он щепетилен и предпочитает вовремя проводить техобслуживание и пользоваться только оригинальными запасными частями.

В планах у Дастана покупка дополнительной техники. С выбором он уже определился – будет продолжать сотрудничество с Rostselmash.

– Трактор полностью оправдывает себя в плане соотношения цены и качества. Вообще Rostselmash - это топовая компания, все крупные аграрии региона закупаются именно у них, - добавил Дастан Ликёров.

Уборочную кампанию Дастан и его команда уже успешно завершили. С одного гектара земли собрали 13 центнеров урожая. С каждым годом, кстати, увеличиваются посевные площади, растет поголовье скота, улучшается урожайность.

Сегодня, через три года после того, как он принял бразды правления от своего отца, фермер может с гордостью говорить о том, что сделал правильный выбор. Он не просто продолжил семейное дело — он его развил, доказав, что даже в столь молодом возрасте можно добиться успеха на земле.

Его история вдохновляет многих молодых людей, которые только начинают свой путь в фермерстве. Пример преемственности поколений, где опыт старших сочетается с энергией и новаторским взглядом молодых, становится ярким свидетельством того, что будущее сельского хозяйства в надежных руках.











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