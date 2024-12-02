Утечка произошла на нефтепроводе из Казахстана в Германию

Утечка нефти была обнаружена на участке нефтепровода «Дружба», который соединяет польский Плоцк и нефтеперерабатывающие заводы в Германии, где прокачивается казахстанская нефть

Утечка нефти была обнаружена на участке нефтепровода «Дружба», который соединяет польский Плоцк и нефтеперерабатывающие заводы в Германии, где прокачивается казахстанская нефть, передает РБК.

Оператор трубопровода, компания PERN, подтвердил инцидент и перекрыл участок. Спасатели отметили, что угрозы возгорания или взрыва нет.

Инцидент произошел утром 1 декабря в районе города Пневы в Великопольском воеводстве, сообщил пресс-секретарь Великопольской государственной пожарной службы Мартин Халас.

Этот участок является частью северной ветки «Дружбы», соединяющей сырьевую базу PERN под Плоцком с двумя нефтеперерабатывающими заводами в Германии. Северная ветка продолжает поставки в Польшу и Германию, в то время как южная ветвь направляется в Украину, Венгрию, Словакию и Чехию. Прокачка нефти из России по северной ветке была приостановлена из-за санкций ЕС, но по южной ветви поставки продолжаются.

Отмечается, что по северной ветке «Дружбы» идет прокачка казахстанской нефти в Германию с февраля 2023 года мощностью 2 млн баррелей нефти в день.

30 ноября издание Pravda сообщило, что на востоке Словакии была зафиксирована активность, которая может указывать на подготовку террористической атаки на нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию через Украину.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток сообщил, что силовики пресекли деятельность группы, которая, судя по всему, проявляла интерес к нефтепроводу «Дружба». На прошлой неделе власти Словакии сообщили о задержании двух граждан Украины по подозрению в угрозе для критически важной инфраструктуры.

- Мы задержали организованную группу, в автомобиле которой были обнаружены несколько беспилотников, телефонов, сим-карт и карты с указанием объектов критической инфраструктуры Словакии. Один из них — нефтепровод «Дружба», — сообщил министр.

Как сообщалось ранее, Казахстан поставит по итогам 2024 года по магистральному нефтепроводу в Германию 1,3-1,35 млн тонн нефти. Ранее Токаев заявил о долгосрочных поставках российского газа в Казахстан. Мажилисмен Адиль Жубанов сообщил, что большая часть казахстанских нефтяных ресурсов по-прежнему находится под контролем иностранных компаний. Он потребовал от правительства не продлевать контракты с такими зарубежными операторами, как «Тенгизшевройл», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC) и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» после окончания их сроков действия.

Нефтепровод «Дружба» идет из России через Брянск и далее разветвляется на два участка. Первый проходит через Беларусь в сторону Польши и Германии, второй — через Украину в сторону Венгрии, Словакии и Чехии.