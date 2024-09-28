Руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев во время брифинга в РСК сообщил, что из 301,4 тысячи населения 287,5 тысяч человек обеспечены питьевой водой. На сегодняшний день из 413 сел 284 обеспечены централизованной питьевой водой. В 129 сёлах питьевой воды нет.

В 2024 году планируется подвести централизованную сеть питьевой воды к 22 сельским населенным пунктам, в которых проживают более 35 тысяч человек. На эти цели предусмотрено 5,9 миллиарда тенге. Кроме того, планируется установка комплексного блочного модуля в 20 селах, с населением 1,8 тысячи человек.

– В результате данных работ ожидается, что уровень обеспеченности населения питьевой водой по итогам года достигнет 97% или 292,3 тысячи человек из 314 сельских населенных пунктов области. До конца 2025 года планируется полное обеспечение чистой питьевой водой оставшихся 99 сельских населенных пунктов, с населением 9 тысяч человек. В девяти селах будет построен водопровод, в 90 - установим комплексные блочные модули, - отметил Алибек Антазиев.

Между тем, глава управления подчеркнул, что имеется ряд проблемных вопросов, которые могут привести к срыву срока реализации поручения главы государства. Во-первых, из запланированных к установке в 2025 году КБМ в 90 селах, в 35-ти СНП проживают менее 50-ти человек, которые подлежат упразднению.

Во-вторых, из-за недобросовестных подрядчиков, в частности ТОО "КазЕвроСтрой" с 2021 и 2022 года не удалось завершить работы по водоснабжению по селам Абай, Талпын, Барбастау и Магистральное. Договоры пришлось расторгнуть, строительные работы планирует завершить местный подрядчик до конца года. То же самое касается реконструкции водопровода в селах Подстепное и Чапаево.







