Иллюстративное фото с сайта Rostov-vesti.ru В настоящее время ведутся работы по проведению воды, газа, электрических сетей и автомобильных дорог в пригородные села. На эти цели из местного бюджета было выделено 7 миллиардов тенге, из них 6 миллиардов уже освоены. Оставшийся миллиард будет освоен в течение нового года. По словам акима г. Атырау Серика ШАПКЕНОВА, в текущем году был протянут водопровод длиной 70 км до поселков Еркинкала-2, Водников-2, Талгайран. Таким образом, эти населенные пункты уже начали получать чистую питьевую воду и не используют привозную. - Стоимость проекта по водоснабжению пригородных поселков составляет более 1 млрд тенге. Кроме того, для озеленения областного центра от ул.Сатпаева до трассы на аэропорт было начато строительство летнего оросительного канала, стоимость проекта составляет 733 млн тенге, - сообщил Серик ШАПКЕНОВ.